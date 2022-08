Rimini, il calendario scolastico nidi e scuole infanzia: si parte il 15 settembre

Attualità

Rimini

| 10:54 - 19 Agosto 2022

Campanella di inizio anno fissata il 15 settembre e ultimo giorno di scuola il 30 giugno. Queste le date principali del calendario scolastico delle scuole e dei nidi comunali per l’infanzia per l’anno scolastico 2022-2023, approvato dalla Giunta comunale. I periodi di sospensione delle attività educative e didattiche nelle scuole e nei nidi comunali saranno allineati a quelli stabiliti dalle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione tramite i rispettivi calendari scolastici.



Questo, nello specifico, il calendario attività educative/didattiche dei Nidi e delle Scuole Infanzia Comunali. Anno scolastico 2022-2023



Inizio attività giovedì, 15 settembre 2022

Fine attività venerdì, 30 giugno 2023

Calendario festività di rilevanza nazionale e sospensione attività didattiche

venerdì, 14 ottobre 2022 (festa del Santo Patrono)

martedì, 1 novembre 2022 (festa di tutti i Santi)

Mercoledì, 2 novembre 2022 ( commemorazione dei defunti)

giovedì, 8 dicembre 2022 (Immacolata Concezione) – con possibilità, in corso di valutazione, di sospensione delle attività educative anche il 9 dicembre -.

martedì, 25 aprile 2023 ( anniversario della Liberazione)

Lunedì, 1° maggio 2023 (Festa del Lavoro)

venerdì, 2 giugno 2023 (Festa Nazionale della Repubblica)



Vacanze natalizie

da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 compresi

Vacanze pasquali

da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2022 compresi



Giornate di sospensione dell'attività educativa

Lunedì, 31 Ottobre 2022

Lunedì, 24 Aprile 2023