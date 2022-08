Elezioni 25 settembre, Croatti candidato del Movimento 5 Stelle

Attualità

Rimini

| 10:18 - 19 Agosto 2022

Croatti con Giuseppe Conte.



Marco Croatti capolista nel listino plurinominale del Senato, come candidato del Movimento 5 Stelle. "Una candidatura che mi riempie di orgoglio perché decisa democraticamente attraverso il voto della nostra base, dei nostri attivisti e dei nostri sostenitori", scrive Croatti, che ringrazia per le preferenze ricevute, "uno stimolo straordinario per proseguire con ancora maggiore passione e impegno le battaglie del MoVimento 5 Stelle per il Paese e soprattutto per il territorio riminese". Nella fattispecie, tra le priorità per il territorio riminese, "la riforma delle concessioni demaniali, la nuova SS16, la valorizzazione di beni storico-culturali come l’anfiteatro alla lotta alle infiltrazioni criminali in Riviera".