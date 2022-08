Attualità

Rimini

| 09:52 - 19 Agosto 2022

Il contenitore dei vestiti usati.

Una brutta cartolina arriva da Miramare di Rimini. A spedirla un lettore che ha voluto segnalare la situazione in via Parigi lato Rimini, dei cassonetti della raccolta abiti usati. Spesso vengono lasciati fuori per terra e poi dispersi in pò ovunque.