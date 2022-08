Al via il Meeting di Rimini, nel cuore della campagna elettorale. Atteso l'ex premier Draghi

Attualità

| 09:43 - 19 Agosto 2022

Mario Draghi.



Domani (sabato 20 agosto) l'intervento dell'ex Premier, oggi Commissario Europeo, Paolo Gentiloni inaugurerà l'edizione 2022 del Meeting di Rimini, nel cuore della campagna elettorale per le amministrative del 25 settembre. A Rimini sono attesi anche l'ex premier Mario Draghi e altri ex ministri dell'ultimo governo. Il presidente del Meeting, Bernhard Schulz, evidenzia che la campagna elettorale diventa occasione per mettere a fuoco le priorità: "Educazione, trasformazione ecologica, economia sostenibile, relazioni internazionali che portino alla pace", sottolinea Schulz, che cita Papa Francesco: "Seguiremo le sue indicazioni e la sua grande testimonianza".



Il Meeting 2022, "Una passione per l'uomo", prende il titolo da un intervento di Don Giussani al Meeting del 1985. "Sarà un'edizione di grande incoraggiamento di fronte alle tante sfide che ci aspettano", prosegue Scholz: "Il colpo di coda della pandemia, la guerra, la crisi economica chiedono delle persone che siano in grado di risolvere i problemi e soprattutto tanta collaborazione".