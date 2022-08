Burrasca post ferragosto: a Riccione chicchi di grandine grandi come palle da golf

Attualità

Rimini

| 08:40 - 19 Agosto 2022

La grandine caduta a Riccione (foto da un lettore).



Come annunciato dalle previsioni del tempo, sono arrivati i temporali sul riminese. Ieri mattina (giovedì 18 agosto) i primi rovesci, seguiti da un pomeriggio asciutto. In serata il riminese è stato interessato da diverse celle temporalesche, che hanno provocato intese precipitazioni. A Rimini da mezzanotte, per circa 90 minuti, sono scesi 50 mm di pioggia, con frequenti fulminazioni (i dati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore). A Riccione grandine, con chicchi di grandezza pari a palle da golf, e situazioni di criticità, tra cantine e sottopassi allagati, caduta di alberi e rami per l'intensità del vento. É stata dunque una serata di maxi lavoro per i vigili del fuoco, che alle 8 di questa mattina (venerdì 19 agosto) avevano ancora in coda una cinquantina di interventi sul territorio riminese. Anche oggi la giornata proseguirà nel segno della varabilità: qualche piovasco specie nelle zone interne nel mattino, altri rovesci di carattere temporalesco nel pomeriggio, in esaurimento verso sera. Domani (sabato 20 agosto) e domenica (21 agosto) tempo stabile e temperature gradevoli, grazie all'anticiclone delle Azzorre.



ric. gia.