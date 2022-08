Hotel Gobbi: un indagato e 15 denunce presentate per la truffa delle camere fantasme

Cronaca

09:47 - 19 Agosto 2022

Il legale rappresentante della società che ha gestito l'hotel Gobbi, il 33enne torinese, è al momento l'unica persona indagata per truffa aggravata e continuata in concorso. Le indagini della Procura di Rimini continuano. Come riporta il Corriere Romagna, sono quindici le denunce presentate finora, ma sono circa 800 le vittime cadute nella rete delle camere fantasma: persone che versavano caparre o pagavano l'intera vacanza, per poi arrivare a Rimini e trovarsi senza alloggio nella struttura. Il 33enne torinese, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, si è dichiarato a sua volte vittima di una truffa ordita dai soci. I soldi finivano su un conto corrente off-shore all'estero, aperto con i documenti del 33enne, che però ne è completamente estraneo, secondo quanto riferito da lui stesso.