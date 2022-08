Rimini, si scontra con una moto e scappa. Caccia al pirata della strada

Cronaca

Rimini

| 07:40 - 19 Agosto 2022

Foto di repertorio.



L'incidente non ha avuto conseguenze gravi, ma il responsabile è scappato: la polizia locale di Rimini è alla ricerca del pirata della strada, protagonista del sinistro avvenuto ieri mattina (giovedì 18 agosto) all'incrocio tra le vie Dario Campana e Duca degli Abruzzi. L'uomo, intorno alle 9, era alla guida di un'automobile di colore scuro, un suv, che si è scontrato con un motociclista. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale, anche se fortunatamente non in condizioni gravi. I rilievi del sinistro affidati alla polizia locale, che sta raccogliendo testimonianze per individuare e rintracciare l'automobilista che non si è fermato dopo lo scontro con la moto. Chiunque avesse informazioni utili per l'identificazione, è pregato di contattare l'ufficio infortunistica allo 0541 704151 o 0541 704153.