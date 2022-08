Rimini Calcio, nove reti nel test sul campo del Modofo Marotta (Promozione)

Sport

Rimini

| 21:57 - 18 Agosto 2022

Nove gol per il Rimini nell'allenamento congiunto sul campo del Mondolfo Marotta (Promozione Marche). Quattro reti nel primo tempo, cinque nella ripresa in cui si è messo in luce Sereni con una tripletta. L'ultima rete l'ha segnata l'ex Cesena e Samp Vasco Regini da che da qualche giorno ha iniziato gli allenamenti sotto la direzione di mister Gaburro. Prossimo impegno domenica 21 agosto sul campo del Pescara alle oere 17.





Il tabellino



Mondolfo-Marotta (primo tempo 4-4-2): Montesi; Bugugnoli, Travaglini, Simone, Giobellina; Catalano, Orciani, Morganti, Pompei; Bracci, Cordella. All. Pompei



Rimini (primo tempo 4-3-3): Galeotti; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Haveri; Delcarro (17’ De Rinaldis), Tanasa, Tonelli; Gabbianelli, Santini, Marconi (33’ Accursi). All. Gaburro.



Mondolfo-Marotta (secondo tempo 4-4-2): (4-4-2): Mattioli; Sabatini, Creatore, Bartoletti, Minucci; Febo, Fraternali, Marconi, Vitali; Polverari, Frulla. All. Pompei.



Rimini (secondo tempo 4-3-3): Zaccagno, Bianchi (71’ Cherubini), Regini, Panelli, Acquistapace; Tofanari, De Rinaldis, Rossetti; Sereni, Mencagli, Piscitella. A disp.: Lazzarini. All.: Gaburro.



Reti: 8’ Haveri, 13’ e 22’ Tonelli, 27’ Santini, 58’ Rossetti, 61’, 69’ e 84’ Sereni, 63’ Regini.