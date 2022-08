Rimini Calcio, in amichevole spunta l'ex Samp Vasco Regini

Sport

Rimini

| 19:42 - 18 Agosto 2022

Vasco Regini.



Vasco Regini, ex Sampdoria, potrebbe diventare l'acquisto a sorpresa per la difesa del Rimini. Il ds del Maniero conferma: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma del giocatore, che si è detto entusiasta per l'ambiente trovato a Rimini. Regini, che da qualche giorno ha iniziato gli allenamenti sotto la direzione di mister Gaburro, oggi (giovedì 18 agosto) ha disputato il secondo tempo dell'amichevole giocata oggi con il Mondolfo-Marotta, segnando il gol del definitivo 9-0. Classe '90, in carriera ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro e di difensore centrale nella difesa a 4, nonché di "braccetto" sinistro della difesa a 3. Regini ha totalizzato in carriera 133 presenze in Serie A e 88 in Serie B. Sarebbe il terzo centrale difensivo mancino (non di gerarchia ovviamente), ma appunto impiegabile anche nel ruolo di Haveri. E c'è sempre l'opzione 3-5-2 e 3-4-1-2 come piani tattici alternativi di Gaburro.

Sul fronte Antei, non giungono buone notizie: il giocatore si è fermato per un problema muscolare e sarà sottoposto a ecografia. (r.g.).