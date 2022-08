Rimini Calcio: Vano accetta l'offerta, ma bisogna convincere il Perugia

Sport

Rimini

| 19:02 - 18 Agosto 2022

Michele Vano.



Michele Vano, attaccante che compierà 32 anni il 5 ottobre, è il nome in cima alla lista del ds Andrea Maniero per completare il terzetto di centravanti a disposizione di Gaburro. La piazza riminese è molto gradita al giocatore, che ha dato il via libera, attraverso i suoi procuratori, all'offerta ricevuta da via XX Settembre 1870. Ma a rallentare l'affare è il Perugia, che non sembra convinto di voler cedere Vano al Rimini. Bisogna trovare la quadra con la squadra proprietaria del cartellino, la formula giusta per il centravanti alto un metro e 91 cm, l'ariete che manca in questo momento a Gaburro. A Pistoia lo scorso anno ha segnato 11 gol in 35 partite, la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo tra i professionisti. (r.g.)