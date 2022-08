Prefetto di Rimini visita Casa per detenuti con il vescovo 

Attualità

Saludecio

| 17:55 - 18 Agosto 2022

Il Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi ha accompagnato il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza in visita alla 'Casa Madre del Perdono' di Saludecio. La struttura offre ai detenuti un percorso educativo in una dimensione di casa e di famiglia. Attualmente sono tre le case in provincia di Rimini (Coriano, Montefiore e Saludecio) che ospitano 45 persone ricorrendo al metodo della 'comunità educante con i carcerati', il progetto portato avanti dalla Comunità Papa Giovanni XXIII per la rieducazione dei detenuti. "Non tutti coloro che hanno problemi familiari entrano in carcere - ha raccontato Giorgio Pieri, responsabile del progetto - ma molte persone che sono in carcere hanno vissuto problemi familiari". Tra le testimonianze raccolte, quella di Gustavo e Manuela, marito e moglie. Per oltre un anno lui ha maltrattato lei. Da qui la denuncia e il carcere per l'uomo. In seguito al percorso comunitario effettuato, Gustavo tra qualche giorno farà ritorno in famiglia con i figli e la moglie. "Esiste anche il triste fenomeno dei suicidi in carcere. - ha fatto notare il vescovo -. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà Mauro Palma dice che bisogna arrivare prima". In queste case la recidiva è del 15% - spiegano dalla Comunità - rispetto alla media nazionale che è del 75%. Il costo di una persona è di 35 euro al giorno rispetto ai 200 delle carceri.