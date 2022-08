Si ride a Viserba, a "Sganassau 2022" tocca al duo Sterpi-De Pasquale

Eventi

Rimini

| 15:44 - 18 Agosto 2022

Sterpi - Di Pasquale.

Venerdì 19 agosto il palco di piazza Pascoli di Viserba ospiterà un'altra puntata della rassegna di cabaret "Sganassau 2022" organizzata in collaborazione col Comitato turistico.



Protagonisti della scena saranno Giampiero Sterpi e Alessia di Pasquale. Nel loro spettacolo il rapporto uomo/donna viene sviluppato in forma comica, attraverso monologhi, scambi di battute e sketch di coppia.



I due artisti mescolano il loro repertorio in un mix di divertimento e risate. Strani personaggi si alterneranno sul palco: dal pensionato al posteggiatore, dal rappresentante di caffè alla badante, mentre, in una sorta di resa dei conti finale, a suon di battute velocissime verrà dichiarato ufficialmente quale dei due è il sesso forte.

La serata sarà arricchita dalla musica e dalle gag di Amedeo Visconti e da performance a sorpresa. L'inizio è previsto per le ore 21.15 e l'ingresso è libero.