Rimini, rubato l’incasso delle offerte a sostegno dei malati di leucemia

Cronaca

Rimini

| 14:53 - 18 Agosto 2022

Il gruppo di pittori volontari.

La piccola Montmartre riminese ha trovato la propria sede naturale, evocativa sull’impegno di Rimini per l’ambiente e la salute di cittadini e ospiti, nel cuore di Marina Centro, accanto il nuovo Belvedere, in Piazzale Kennedy: per tutte le serate estive di mercoledì (da giungo a settembre dalle ore 21.30 alle 23.30). Il successo delle scorse edizioni, hanno prodotto migliaia di ritratti disegnati e donati ad altrettanti “modelli per caso” che lasciano spesso una piccola offerta. E’ quindi per dare concretezza all’interesse per la salute del nostro mare che gli artisti hanno voluto donare il ricavato dei contributi volontari sia a Rimini Ail, l’associazione Italiana contro le leucemie, sia all’associazione Basta Plastica in Mare Network. Ora però l’incasso (700 euro) è stato rapinato e le indagini sono in corso con la visione delle telecamere posizionate in quel tratto di lungomare. E' bastato un attimo di distrazione dell'organizzatore di volontariato e lo sportello della sua auto è stato aperto per portare via il denaro all'interno di una scatola. Il colpo è avvenuto verso le 24 di ieri notte (17 agosto).