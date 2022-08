Minaccia di tagliare la gola a un passante e si scaglia contro la Polizia: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 18 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Nella serata di ieri (17 agosto) intorno alle ore 19.30, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino egiziano per i reati di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per i reati di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e minacce gravi aggravate. Nello specifico, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in via San Francesco in quanto un ragazzo era stato minacciato di morte da un soggetto che, una volta attiratene l’attenzione gli chiedeva se fosse interessato ad acquistare della sostanza stupefacente. Acquisita la descrizione del reo i poliziotti lo hanno individuato poco distante all’interno di un negozio. L’uomo alla vista degli agenti si è dato a una precipitosa fuga, ma è stato prontamente raggiunto dagli operatori. L’uomo per eludere il controllo ha opposto una strenua resistenza colpendo e spintonando gli agenti. Una volta messo in sicurezza il soggetto è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà oggi.