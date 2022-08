Identificato l'autore del vasto incendio in Valconca

Cronaca

Morciano di Romagna

| 14:16 - 18 Agosto 2022

Il vasto incendio del 21 giugno in Valconca.

I militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestali di Morciano di Romagna hanno svolto indagini in merito a un incendio di vaste dimensioni (vedi notizia) che si era verificato tra le località “San Leone” e “Monte del Prete Basso” lo scorso 21 giugno nel Comune di Saludecio, riuscendo a risalire all’autore, che è stato deferito in stato di libertà per averlo provocato colposamente. L’evento, che ha suscitato particolare preoccupazione tra la cittadinanza per vastità e vicinanza ad abitazioni ed infrastrutture, era stato domato dopo molte ore, grazie alle attività di spegnimento messe in campo.