Viene lasciato dalla moglie e tenta il suicidio: salvato dai Carabinieri di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:57 - 18 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Aveva manifestato intenti suicidi all'interno della propria abitazione. E' successo nella serata di ieri (17 agosto). L’intervento dei Carabinieri Rimini-Viserba è iniziato con l’indicazione da parte di un cittadino, il quale, ha attirato l'attenzione dei militari facendo notare loro la presenza di un uomo che si stava pericolosamente sporgendo dal balcone, stando a cavalcioni della ringhiera. Gli agenti, capendo subito la pericolosità del momento, hanno iniziato un dialogo con l’uomo, per comprendere le motivazioni del suo gesto mentre si era già completamente sporto con tutto il corpo all’esterno della ringhiera, comprendendo che la situazione di disagio era scaturita da un litigio con la moglie, dovuto ad un difficile momento nel rapporto tra i due. La donna, che in quel momento non era in casa, è stata subito contatta dai militari per poter riuscire ad avere in tempi rapidi le chiavi dell’abitazione e avere così un contatto più diretto ed intimo con l’aspirante suicida, nel contempo venivano attivati anche i Vigili del Fuoco, con idonea scala, e il personale sanitario del 118. Fortunatamente la moglie era a pochissimi minuti di distanza dalla casa, permettendo così ai Carabinieri di accedere all’appartamento e continuare un lungo dialogo, di profondo ascolto e vicinanza, durato circa 45 minuti, al termine del quale il 34enne, dopo essersi sfogato ed aver dato fiducia ai militari, con l’aiuto di uno d’essi, ha deciso poi di esser riaccompagnato all’interno del balcone per desistere definitivamente dal gesto autolesionistico. L'uomo ha inoltre deciso di affidarsi alle cure del personale del 118 per una più completa visita ed il necessario supporto in questo difficile momento.