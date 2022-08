Una Santarcangelo sempre più a misura di... camper

Attualità

Santarcangelo di Romagna

13:06 - 18 Agosto 2022

Santacamper.

Numeri in ascesa per “Santarcamper”, l’area di sosta per autocaravan in via della Resistenza: nei primi sette mesi del 2022, infatti, si registra un aumento rispetto al 2019 che sfiora l’8% per gli incassi della sosta e del 4% sugli incassi totali.

Incrementi ancora più significativi se si considera che nel bilancio del 2019, oltre al periodo da gennaio a luglio, sono confluiti anche gli ultimi due mesi del 2018, poiché l’area era stata appena inaugurata. Ancora più evidente, invece, il divario tra il 2022 e gli anni della pandemia, con un gap che supera in totale il 135%. Gennaio e aprile i mesi che hanno registrato i maggiori incassi nei primi sette mesi dell’anno in corso.



Sono 17 le piazzole a disposizione nell’area, che ha una superficie complessiva di 2.110 metri quadrati ed è dotata di illuminazione, sistema di controllo automatizzato degli accessi, locali adibiti a servizi igienici dotati di bagni e quattro docce. Quanto ai servizi, ogni postazione dispone di una presa per l’allaccio elettrico e cannella per l’approvvigionamento di acqua potabile, mentre l’area adibita esclusivamente al carico di acqua potabile e allo scarico delle acque reflue è accessibile senza obbligo di sosta.



“I numeri in ascesa dell’area camper – afferma l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli – dimostrano come la città di Santarcangelo sia riuscita a far breccia anche nel settore del turismo in libertà: sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale la qualità dei servizi e la posizione strategica dell’area, ben collegata al centro grazie a percorsi e attraversamenti protetti”.



“Altrettanto determinanti – prosegue l’assessore Zangoli – le numerose proposte che Santarcangelo offre: da quelle enogastronomiche al turismo slow, dalle iniziative culturali agli eventi dell’Amministrazione comunale e del territorio, che proprio in questi giorni stanno portando in città molti turisti stranieri. Nelle prossime settimane ne aspettiamo altrettanti, soprattutto grazie a manifestazioni come Nòt Film Fest in programma dal 23 al 28 agosto, per il quale arriveranno visitatori da tutto il mondo”.