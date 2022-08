Voto del 25 settembre, tutte le informazioni per gli elettori del comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:49 - 18 Agosto 2022

In vista delle prossime elezioni politiche, che si terranno il 25 settembre, il Comune di Rimini ha attivato il canale tematico ‘politiche 2022’ dove si possono trovare tutte le informazioni utili, a cura dell’ufficio elettorale (https://www.comune.rimini.it/politiche-2022).



Rilascio duplicati tessere elettorali Con l’avvicinarsi della data delle elezioni politiche di domenica 25 settembre (dalle ore 7 alle ore 23), l’ufficio elettorale del Comune di Rimini invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per esprimere il voto (tessera elettorale - documento di identità').



Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno così richiederne una nuova per tempo presso l’ufficio elettorale di via Marzabotto 25, aperto al pubblico nel periodo che precede le elezioni nei seguenti orari di apertura (accesso senza prenotazione):



Lunedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Martedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Mercoledì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Giovedì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Venerdì 8:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Sabato 08:00 - 12:00



Aperture straordinarie dell’ufficio elettorale per la presentazione delle liste Domenica 21 e lunedì 22 agosto i gruppi politici che si presenteranno alle prossime elezioni del 25 settembre dovranno presentare tutta la documentazione richiesta per l’ammissione delle candidature, presso le Cancellerie delle Corti di Appello.



L’ufficio elettorale, al fine di assicurare l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature, effettuerà nel prossimo fine settimana le seguenti aperture straordinarie:



Sabato 20 agosto dalle ore 08:00 alle ore 15:00 – orario continuato

Domenica 21 agosto dalle ore 08:00 alle ore 20:00 -orario continuato

Lunedì 22 agosto dalle ore 08:00 alle ore 20:00 -orario continuato



Disponibilità all'incarico di scrutatore di seggio Coloro che sono già iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Rimini, disponibili a prestare servizio nei seggi elettorali per le prossime elezioni, possono comunicare la propria disponibilità registrandosi nella pagina del sito entro il 28 agosto 2022.



Autenticazione con SPID

https://istanze-dichiarazioni.comune.rimini.it/dist/#!/eseguiIstanzaDinamica/ELEZ02

Auenticazione con documento

https://istanze-dichiarazioni.comune.rimini.it/dist/#!/eseguiIstanzaDinamica/ELEZ01



Le comunicazioni di disponibilità ricevute saranno inoltrate alla Commissione Elettorale Comunale, organo deputato alla nomina degli scrutatori titolari e sostituti, che potrà utilizzarle per il referendum in oggetto.



Si precisa che, qualora le comunicazioni di disponibilità fossero superiori alle necessità, si procederà ad un sorteggio. Per comunicare la disponibilità bisogna essere iscritti nell'albo degli scrutatori; le richieste di iscrizione nell'albo inviate dopo il primo dicembre 2021 saranno inserite in occasione della revisione dell’albo stesso, che avverrà tra dicembre 2022 e gennaio 2023 pertanto per questi soggetti non sarà possibile effettuare la registrazione.



Disponibilità all'incarico di presidente di seggio



Chi è iscritto all'albo dei Presidenti di seggio può rendere la disponibilità a sostituire i presidenti di seggio nominati dalla Corte d'appello impossibilitati a svolgere l’incarico in occasione delle elezioni Politiche del 25 settembre 2022.



La comunicazione di disponibilità dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l’apposito modello, predisposto dall’Ufficio Elettorale e reperibile sul sito del Comune di Rimini (https://www.comune.rimini.it/novita/notizie/elezioni-politiche-del-25-settembre-2022-disponibilita-allincarico-di-presidente-di).



Tale comunicazione di disponibilità unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante dovrà pervenire entro venerdì 2 settembre p.v. all’ufficio elettorale esclusivamente con le seguenti modalità:

posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.rimini.it;

consegnata presso l’Ufficio elettorale.



Nel comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere iscritti all’Albo dei presidenti di seggio e di avere eventualmente già svolto in passato detto incarico oppure funzioni di segretario o scrutatore.



Si precisa che, qualora le comunicazioni di disponibilità siano superiori alle necessità, si procederà alla nomina dando la precedenza a chi ha già svolto incarichi negli uffici elettorali di sezione, tenendo inoltre in considerazione l’anzianità di iscrizione al suddetto Albo.