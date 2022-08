Vito Netti, giovane imprenditore è la vittima dell'incidente sulla Statale a Cesenatico

Attualità

Cesenatico

| 11:23 - 18 Agosto 2022

Vito Netti.



Si chiamava Vito Netti ed era originario della Puglia, di Lucera, il 32enne morto martedì pomeriggio (16 agosto) in un incidente avvenuto lungo la Statale 16 a Cesenatico.

Il giovane aveva aperto una pizzeria in Repubblica Ceca, mentre d'estate era solito lavorare come cuoco nell'hotel di famiglia a Cesenatico. Si stava proprio recando al lavoro, in sella alla sua moto Kawasaki, quando alle 17.45 di martedì si è scontrato con una Opel Corsa guidata da una ragazza. L'impatto, violento, è avvenuto contro la fiancata della vettura. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.