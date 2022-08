Calcio RSM, Cosmos: nel test battuto il Pietracuta 2-1

Sport

Repubblica San Marino

| 10:14 - 18 Agosto 2022

Prandelli.





Secondo successo consecutivo per la Società Sportiva Cosmos nella preseason 2022/2023. La squadra sammarinese ha sconfitto per 2-1, sul sintetico di San Giovanni in Marignano, il Pietracuta grazie a una doppietta di Prandelli nonostante le assenze di Simoncini, Maggioli, Valentini e Docente. La dirigenza e lo staff tecnico, inoltre, si ritengono soddisfatti per la positiva prestazione dei gialloverdi di Serravalle contro una squadra neopromossa nell'Eccellenza Emilia Romagna.

In precedenza era stato battuto il Superga 63 (Prima categoria) per 6-0 con reti di Docente, Zulli, Errico su rigore, Basile, ancora Zulli e, infine, Pastorelli.