La Vela Illuminata arriva a Torriana con il film Il Concorso

Eventi

Poggio Torriana

| 10:13 - 18 Agosto 2022



La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica, organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission ed il contributo dei Comuni di Montegridolfo, San Clemente e Poggio Torriana, Coop. Cento Fiori Rimini e Associazione Società de Borg aps ed il patrocinio del Comune di Rimini (sponsor della manifestazione RivieraBanca e Coop Alleanza 3.0), prosegue con il suo variegato cartellone di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle ore 21.15).



Venerdì 19 agosto la Vela arriva in piazza Allende a Poggio Torriana con il film Il Concorso di di Philippa Lowthorpe (una delle registe del team della fortunata serie “The Crown”) con Keira Knightley, Gugu-Mbatha Rav, Jessie Buckley, Rhys Ifans, Lesley Manville e Greg Kinnear, tratto da una storia realmente accaduta. Inghilterra, 1970: durante la premiazione di Miss Mondo, competizione vinta da Jennifer Hosten, prima miss di colore, un gruppo di femministe capitanate dall’agguerrita Sally Alexander progetta di boicottare la cerimonia per protesta contro il sistema patriarcale che considera la donna solo come oggetto da esibire.