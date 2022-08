Calcio: Novafeltria espugna Coriano in amichevole. Primo gol di Arlotti

Sport

Marco Bucci, allenatore del Tropical Coriano.



Ieri sera (mercoledì 17 agosto) prima uscita allo stadio Grandi per il Tropical Coriano di Bucci, che ha sfidato in amichevole il Novafeltria allenato da Giorgi, vittorioso per 2-1. I gialloblu, pur privi ancora dei difensori centrali titolari, con il terzino Pavani accentrato ad affiancare Federico Ceccaroni, hanno destato un'ottima impressione, brillando nel possesso palla e mostrando una buona solidità. Momentaneo vantaggio del Tropical Coriano con il primo sigillo di Scott Arlotti, autore di una splendida rete su punizione. Nella ripresa la rimonta degli ospiti a firma Vivo e Tommaso Raffelli, che ha risolto una mischia in area.