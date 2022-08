Omar, il pianista sul maggiolone arriva al Parco Sasso Simone e SImoncello

Eventi

Pennabilli

09:20 - 18 Agosto 2022



Immaginate la sveglia presto e l’aria ancora fresca sulla pelle. Il cammino con le ultime luci della notte che diventano presto le prime luci del mattino. L’arrivo in cima alla torre di Monteboaggine ad aspettare il sorgere del sole sul mare; in mano una tazzina di caffè caldo per una colazione speciale. E qui finalmente le note di Omar, Il pianista sul Maggiolone ad avvolgervi assieme all’abbraccio della natura circostante.



È quanto propone la rassegna Microcosmi del Parco Sasso Simone e Simoncello, in collaborazione con ass. Ultimo Punto – Festival Artisti in Piazza di Pennabilli, per sabato 20 agosto: 3 orari di partenza diversi, 3 livelli di difficoltà, 3 modi di divertirsi e stare bene per tutte le età e tutti i gusti, che si ritrovano all’alba (intorno alle 6.00) alla Torre di Monteboaggine, Montecopiolo.



Accompagnati da Guide naturalistiche si può partire alle 4.45 da Ponte Cappuccini e alle 5.00 dalla località Ville di Montecopiolo, oppure per i più temerari si può mettere lo zaino in spalla la sera prima, venerdì 19 agosto e partire alle ore 20 dalla Faggeta di Pianacquadio per un trekkking notturno lungo i prati sommitali del Monte Carpegna, passare la nottata in tenda immersi nella natura del Parco e svegliarsi all’alba circondati dalle lievi note del concerto al pianoforte di Omar – Il pianista sul Maggiolone.



Omar è un musicista e compositore autodidatta che da studente di design dei trasporti all’università di Torino si è reinventato come “Pianista sul Maggiolone”. Insieme al suo amico Lino, così ha battezzato il suo Maggiolone del 1973 che ha trasformato e restaurato da solo durante la pandemia, attraversa l’Italia alla ricerca di scenari naturali dove esibirsi suonando il pianoforte e violoncello regalando la sua musica alla natura e agli esseri che la abitano.

Il suo progetto di vita intreccia tradizioni di famiglia, il filone di studi universitari, la passione per la musica e l’anelito alla libertà e all’amore che arriva fino alle vette più alte delle montagne.