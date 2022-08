A Sangiovese nel weekend torna il Sangiovese Street Festival

Eventi

Coriano

09:02 - 18 Agosto 2022



Sabato 20 e domenica 21 Agosto si svolgerà a Coriano la 54° edizione del Sangiovese Street Festival. Il Sangiovese e i migliori vini dei produttori della Romagna saranno in degustazione all'interno della manifestazione. Non mancheranno le piadine farcite della pro loco e le specialità gastronomiche a cura dell'agriturismo Podere Bianchi.



Sabato pomeriggio è prevista una camminata di circa 10 km sui sentieri delle cantine corianesi con partenza alle 17.30 da piazza Don Minzoni. All'arrivo bruschette e brindisi con Sangiovese offerte da Pro Loco. Sempre sabato sarà presente un mercatino dell'usato e dello scambio di libri, giocattoli, dischi, figurine, e altri svariati oggetti di modernariato e antiquariato.



L'intrattenimento musicale è affidato sabato sera alla band Zebratre che propone un repertorio misto che va dai Beatles ai Beach boys, Bee Gees, Ivan Graziani, Battisti, Vasco, e tanti altri artisti.



Domenica invece si balla con l'Orchestra di Mirco Gramellini, che con i suoi 8 elementi si esibirà con un vasto repertorio di musica folk, classici, disco anni '70 '80, canzoni internazionali e molto altro ancora.



“L'enoturismo e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, la tutela di iniziative dirette a sostenere le attività produttive del territorio, sono sicuramente valori su cui l’amministrazione e la Pro Loco stanno lavorando", commenta l'assessore Anna Pazzaglia. "Il Sangiovese Street Festival, è una delle più importanti e longeve manifestazioni dedicate al vino in Emilia-Romagna; quest’anno con la 54^ edizione e il ritorno, dopo tanti anni, dell'orchestra folk ci aspettiamo grande successo di pubblico e gradimento", chiosa l'assessore.