08:48 - 18 Agosto 2022

Disavventura per un 16enne riminese al campo scout "Le Valli" a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo. Ieri pomeriggio (mercoledì 18 agosto) il giovane, che era in compagnia della sua comitiva, è stato colpito da un ramo caduto da un albero, perdendo conoscenza. Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso Alpino e del 118: il 16enne, ripresa conoscenza, è stato ricoverato per accertamenti all'ospedale Careggi con l'eliambulanza.