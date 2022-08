Torna la Ride4Bronz, la gara ciclistica dedicata a Luca Bronzetti

Sport

Rimini

08:43 - 18 Agosto 2022



Partirà alle ore 9 di domenica 21 agosto, da Mercatino Conca, la Ride4Bronz 2022, evento di beneficienza nel ricordo di Luca Bronzetti giunto alla sua quarta edizione.

Il successo della manifestazione è dovuto soprattutto all’affetto di tutta la comunità della Valconca che ogni anno si raduna nel piccolo paese del Montefeltro per ricordare, attraverso lo sport, un amico scomparso troppo presto a causa di un tumore. Ma anche la formula dell’evento fa si che la Ride4BRonz sia a tutti effetti un successo con 300 persone già iscritte. Le preiscrizioni a 10 € con maglia garantita dell’evento sono terminate, ma ci si potrà iscrivere sabato e domenica in loco senza garanzia della maglia. Dal momento in cui le maglie termineranno, tutti i partecipanti pagheranno solo 5 € con i medesimi servizi.



I PERCORSI Il percorso bici da strada si addentrerà nell’entroterra marchigiano con passaggi a Montecerignone, Macerata Feltria, Frontino e un bel ristoro a Carpegna organizzato da Carpegna Experience. Nei percorsi Mtb e Podismo (tutti sterrati) particolare attenzione sarà posta al lavoro invernale di Bike-Advisor e Leurini Trail che grazie ai comuni di Monte Grimano Terme e Sassofeltrio hanno permesso l’apertura di un nuovissimo comprensorio di sentieri totalmente inediti e in parte all’ombra. Cima coppi di questi tracciati sarà il Monte San Paolo a 864 metri di altezza. I ristori sono previsti appunto sul Monte San Paolo, a Sassofeltrio e a Monte Grimano Terme. "Alcuni tratti inediti di questo nuovo comprensorio saranno condivisi tra biker e podisti, ragion per cui si richiede a tutti i partecipanti massimo rispetto, in quanto non c'è alcuna competizione in palio", spiegano gli organizzatori.



PARTENZA E ARRIVO Una volta ritirato il proprio numero che è totalmente fittizio in quanto non è una manifestazione competitiva, ma serve esclusivamente alle premiazioni a sorteggio, tutti gli atleti si incanaleranno nelle rispettive griglie di partenza per la partenza di gruppo delle ore 9 con il ricordo al nostro Luca Bronzetti. Quest’anno, per scelte organizzative e logistiche, partenza e arrivo saranno poste in Via Matteotti sempre nel centro di Mercatino Conca. I percorsi, dopo la partenza transiteranno comunque tutti su Via Roma, che sarà anche parte dell’arrivo finale negli ultimi metri di tutti i tracciati. All’arrivo sarà allestita una cocomerata finale con tanto di ghiaccioli freschi e gratuiti per tutti e gonfiabili per i bambini. Dalle ore 12 poi partirà anche il pranzo organizzato in collaborazione con la pro loco locale con un succulento menù a base di pasta con il ragù, cassoni, prosciutto e menole e crostata a soli 10 € (anche questo ricavato andrà totalmente in beneficenza). Dalle ore 13:30 poi grande premiazione a sorteggio con oltre 100 premi in palio.