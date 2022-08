Accusato di furto durante il barbecue e picchiato, finisce arrestato

Cronaca

Riccione

| 07:27 - 18 Agosto 2022

Il barbecue tra amici finisce con un arresto: è quanto avvenuto martedì sera (16 agosto) a Riccione, nel parco limitrofo alla chiesa di San Lorenzo. Un 24enne moldavo, accusato di aver rubato un borsello, è stato preso a cazzotti e poi si è ritrovato a processo, oltre che per la rapina impropria, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Dalla prima accusa è stato assolto, al termine del rito abbreviato, per non aver commesso il fatto, per la seconda accusa è stato condannato a 4 mesi di reclusione.



A scatenare la tensione nel parco, durante la grigliata, è stata la sparizione del borsello, contenente una settantina di euro in contanti ed effetti personali, appartenente a un uomo dell'Est Europa. Il nipote di questi ha accusato del furto il 24enne, un giovane che vive a Riccione, cuoco al momento disoccupato. Quest'ultimo ha negato, prima di essere preso violentemente a pugni, riportando diverse ecchimosi, una all'occhio. Sul posto sono giunti i Carabinieri, chiamati dal nipote del presunto derubato con il telefono cellulare del 24enne. E così il giovane moldavo, una volta fatto salire sull'auto dei Carabinieri, ha dato in escandescenze, urlando la propria innocenza e reclamando il telefono, ancora nelle mani delle persona che lo aveva picchiato.



Davanti al giudice l'imputato, difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli, nel ribadire la propria innocenza, ha evidenziato che l'arrivo dei Carabinieri ha evitato un vero e proprio pestaggio nei suoi confronti e che la sua rabbia era dovuta all'essere stato accusato ingiustamente. Del borsello non si è avuta traccia.