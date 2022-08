A fuoco la canna fumaria, folla di turisti curiosi a Miramare

Cronaca

Rimini

| 22:13 - 17 Agosto 2022

I vigili del fuoco al lavoro con l'autoscala.

Allarme e danni nella serata di mercoledì 17 agosto, in via Guglielmo Marconi angolo via Tirrenia, in una abitazione di Miramare, dove ha preso fuoco la canna fumaria. Le fiamme sono partite probabilmente da un corto circuito. I vigili del fuoco, intervenuti con una botte e l'autoscala, hanno spento le fiamme e messo tutto in sicurezza. Per farlo è stata chiusa la via. Sul posto una folla di turisti curiosi, probabilmente attratti dall'intervento dei pompieri che hanno lavorato per buona parte della serata.