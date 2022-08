Santarcangelo, centri sociali portano gli anziani alle terme a Riccione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:18 - 18 Agosto 2022

Riccione Terme.



Da quest’anno anche i santarcangiolesi potranno partecipare ad “Anziani alle terme”, l’iniziativa autunnale che segue quella estiva di “Anziani al mare”.



Dal 26 settembre all’8 ottobre il centro sociale “Franchini”, in collaborazione con il circolo di Poggio Torriana “Il percorso”, propone infatti due settimane di cure termali allo stabilimento di Riccione. Il trasporto sarà effettuato con alcuni pullman, per un totale di 100 posti disponibili, con partenza alle ore 7,30 e ritorno alle 12,30 circa. Una parte della quota di iscrizione sarà coperta dal comune di Santarcangelo, senza contare una scontistica, applicata appositamente dalla direzione delle terme per questa iniziativa.



Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi al circolo di Poggio Torriana telefonando al numero 342/1260816, mentre lunedì 29 agosto alle 20,30 è in programma un incontro informativo presso la sede del circolo stesso in via Costa del macello 6 a Poggio Torriana.



L'assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi, a nome dell'Amministrazione comunale di Santarcangelo, ringrazia il centro sociale “Franchini”, che dopo due anni di sospensione rilancia le sue attività con ancora più entusiasmo, ampliando i servizi come nel caso di Anziani alle terme.



“Il presidente Giorgio Pecci, i suoi collaboratori e tutti gli iscritti – afferma l'assessore Rinaldi – non si sono fatti scoraggiare, ma hanno ripreso appena possibile le attività sociali: un esempio su tutti la grande festa di Ferragosto che si è tenuta nei locali del centro sociale”.



L’assessore Rinaldi conclude infine con un appello: “Tutti i cittadini possono dare una mano e sostenere le attività del ‘Franchini’, nel segno dell'altruismo e della solidarietà”.