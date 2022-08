Calcio RSM, pari tra Juvenes Dogana e Accademia Marignanese: 2-2

Sport

18:39 - 17 Agosto 2022

Un'intesa di squadra tutta da costruire, ma già dei buoni segnali a livello individuale, nonostante il pesante lavoro della settimana di apertura della preparazione atletica. Nella prima amichevole del precampionato, la Juvenes-Dogana pareggia 2-2 contro l'Accademia Marignanese, formazione romagnola di Prima Categoria.

Durante i 90 minuti, Manuel Amati ha fatto ruotare buona parte della rosa a propria disposizione, che conta 16 nuovi elementi. I biancorossoblù si sono imposti nel primo tempo, andando in vantaggio con Davide Merli, lo scorso anno miglior marcatore di squadra al pari di Eric D'Angeli, e chiudendo ogni spazio agli avversari. Diverso l'andamento della ripresa, dove sono cominciati i cambi e la Juvenes-Dogana ha anche cominciato ad avvertire la fatica: i romagnoli hanno sfruttato il momento per colpire due volte e ribaltare il punteggio. A un minuto dalla fine, però, Riccardo Colonna ha trovato il guizzo giusto, segnando il goal del definitivo 2-2.



"La partita ha dato poche indicazioni a livello di gruppo, perché i carichi della settimana scorsa sono stati pesanti e, soprattutto, manca ancora l'intesa tra i giocatori, visto che ce ne sono 16 nuovi - commenta l'allenatore -. A livello individuale, però, ho visto tante cose buone: dobbiamo cominciare a metterle insieme e farle diventare anche di squadra. Consideriamo pure che, sabato, chi ha giocato solo un tempo ha poi svolto un circuito di forza, quindi abbiamo lavorato tanto anche in un giorno di partita. Però sono contento, ho avuto la conferma che la rosa è competitiva, il livello si è alzato molto rispetto allo scorso anno. I giocatori sono bravi, adesso bisogna solo fare parlare loro una lingua comune".



Intanto, la preparazione prosegue sul sintetico di Savignano sul Rubicone, dove continuerà fino al 27 agosto, prima del ritorno a San Marino per l'ultima settimana di allenamenti, in vista dell'esordio in campionato contro il Fiorentino. Sabato pomeriggio, la seconda di quattro amichevoli: avversario sarà la Juniores del Pietracuta.