Altra Bmw sventrata, rubata anche la targa. Banda in azione a Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:42 - 17 Agosto 2022

Settimana amara a Bellaria Igea Marina: non si placa l’operosità della banda specializzata in furti di componenti elettronici delle Bmw. Sono rapidissimi e molto esperti, in pochi minuti riescono a smontare plance intere di veicoli e a scappare con i pezzi. Dopo aver depretato una X3, sempre nella notte tra martedì e mercoledì, è stata cannibalizzata un'altra auto di lusso.



Questa volta della Bmw dell’ennesimo malcapitato turista non è restato più nulla. Gli hanno portato via quasi tutto: il volante, il cambio, tutta la strumentazione del cruscotto, la centralina e persino la targa. Pezzi, come ormai è prassi consolidata, che vengono poi rivenduti sul mercato nero e a volte spediti nell’Est Europa.