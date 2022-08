Rimini e tutta la Romagna piangono la scomparsa del regista Mario Lugli

Cronaca

| 17:21 - 17 Agosto 2022

Mario Lugli con Emma Petitti.





È morto il grande regista riminese Mario Lugli, autore dello storico programma In Zir par la Rumagna di Vga teleRimini. Aveva 90 anni e una lunga carriera di "regista al servizio delle tradizioni del territorio".



Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, commenta così la scomparsa di Mario Lugli.



"Ho avuto l'onore di premiarlo nel 2020 con una targa in Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ed era stato anche insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Con il suo programma Lugli ha accompagnato le nostre domeniche raccontando il nostro bellissimo territorio e valorizzandone le tradizioni. Grazie al suo prezioso lavoro, portato avanti con passione e dedizione, ha saputo dare vita attraverso immagini, interviste e servizi in lungo e in largo per la Romagna, a un inestimabile patrimonio documentale, storico e culturale. Gliene saremo grati per sempre. Una persona cara, un amico con cui spesso avevamo il piacere di ritrovarci e confrontarci. Riposa in pace caro Mario», conclude Petitti.