Covid Emilia-Romagna: decrescita contagi. Il report comune per comune a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:54 - 17 Agosto 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 8 - 14 agosto 2022..

Nella settimana dall'8 al 14 agosto, contagi da Sars-CoV-2 in calo in Regione, con 3.961 nuovi casi rispetto ai 6.130 della settimana precedente (-2.169). Nuovi positivi registrati in tutti i comuni della provincia di Rimini, nessun escluso.



NUOVI CASI



Bellaria- Igea Marina 38

Casteldelci 1

Cattolica 53

Coriano 36

Gemmano 3

Maiolo 4

Misano Adriatico 57

Mondaino 9

Montecopiolo 3

Montefiore Conca 6

Montegridolfo 8

Montescudo - Monte Colombo 27

Morciano di Romagna 25

Novafeltria 20

Pennabilli 5

Poggio Torriana 17

Riccione 123

Rimini 366

Saludecio 4

San Clemente 15

San Giovanni in Marignano 22

San Leo 5

Sant'Agata Feltria 3

Santarcangelo di Romagna 58

Sassofeltrio 2

Talamello 2

Verucchio 32



CASI ATTIVI



Bellaria- Igea Marina 48

Casteldelci 1

Cattolica 72

Coriano 40

Gemmano 4

Maiolo 4

Misano Adriatico 70

Mondaino 11

Montecopiolo 4

Montefiore Conca 8

Montegridolfo 8

Montescudo - Monte Colombo 32

Morciano di Romagna 29

Novafeltria 25

Pennabilli 6

Poggio Torriana 21

Riccione 172

Rimini 442

Saludecio 8

San Clemente 23

San Giovanni in Marignano 29

San Leo 9

Sant'Agata Feltria 6

Santarcangelo di Romagna 73

Sassofeltrio 4

Talamello 2

Verucchio 33