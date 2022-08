Pesca un tonno di oltre un quintale, ma è vietato: sanzionato dalla Guardia Costiera

Attualità

Riccione

| 16:23 - 17 Agosto 2022

Il sequestro da parte della Guardia Costiera.

Nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca, nella serata di ieri (16 agosto), i militari dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Riccione hanno eseguito una verifica a bordo di unità da diporto al rientro da una battuta di pesca sportiva, contestando al proprietario e conduttore un verbale amministrativo dell’importo di euro 1334,00 per la cattura di n. 1 esemplare di tonno rosso della lunghezza di cm 173 e del peso di circa kg 100, per aver effettuato tale pesca in tempi vietati. Sono stati altresì sequestrati gli attrezzi da pesca utilizzati per la cattura. Il prodotto ittico dopo gli accertamenti di rito del veterinario dell’Autorità Sanitaria Locale che ne ha attestato l’idoneità al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza ad istituto caritatevole locale.