Calcio Eccellenza, Scott Arlotti liberato dal Carpi: giocherà nel Tropical Coriano

| 16:21 - 17 Agosto 2022

Scott Arlotti in allenamento con il Tropical Coriano (foto FB del club).

"La Società AC Carpi rende nota la decisione, reciprocamente concordata, di interrompere anzitempo il rapporto con l’attaccante Scott Arlotti. A Scott va un sincero augurio per un soddisfacente proseguo della carriera agonistica".

Con questo comunicato della società emiliana, Scott Arlotti è un giocatore svincolato e libero di prendere altre strade. L'attaccante ex Rimini la sua strada l'ha già scelta: per motivi famigliari si allena da qualche con il Tropical Coriano (Eccellenza) e la società guidata dal presidente Tiziano Marzi annuncerà ufficialmente nelle prossime ore che Arlotti è nella rosa della squadra allenata da mister Marco Bucci. A quanto pare, Arlotti allenerà anche una squadra del settore giovanile.

"Si è presentata questa ocacsione e non ce la siamo fatta sfuggire - commenta il direttore sportivo Beppe Terenzi - Scott è di Ospedalleto, ha mosso qui i primi passi da giocatore e torna alle origini. Cercavamo un attaccante e lui ci darà una mano importante. In questa fase della preparazione si è messo a disposizione del gruppo con grande umiltà, si è calato nel ruolo con l'atteggiamento giusto".

Cambiano gli scenari per il Tropical Coriano?

"Il nostro obiettivo è ben figurare. Il grone a 20 squadre è tosto, cinque sono le retrocessioni. Dirà il campo qual è il nostro obiettivo".