Rimini Calcio, interessa il centravanti Rossetti: la situazione

| 18:25 - 17 Agosto 2022

Simone Rossetti con la maglia del Modena (la foto è tratta dalla wikipedia).



Il ds Andrea Maniero è al lavoro per completare l'organico del Rimini Calcio: gli obiettivi sono un centravanti, un esterno offensivo e un difensore.



Per il ruolo di centravanti avanza la candidatura di Simone Rossetti, classe '97, cresciuto nel vivaio del Bologna, nell'ultima stagione in C con il Renate. Il suo profilo rientra perfettamente nell'identikt del centravanti cercato dal Rimini, un giocatore giovane e abile nel gioco aereo, che può giocare come terminale offensivo del tridente, ma anche affiancare Santini. Al momento non c'è una proposta ufficiale alla squadra neroazzurra, da parte del Rimini, ma sono fitti i contatti tra il ds Maniero e il procuratore di Rossetti, Giovanni Antonucci. Su Rossetti c'è forte l'interesse della Torres, più defilato l'Olbia, che prima di acquistare deve cedere Udoh, obiettivo della Reggiana. (r.g.)