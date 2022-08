La nuova Miss Emilia-Romagna viene dalla Valmarecchia: il trionfo di Rebecca De Gregorio

Attualità

San Leo

| 16:11 - 17 Agosto 2022

Rebecca De Gregorio, Miss Colli Emiliano Romagnoli 2022 (foto di Luigi Vetrucci).

È una riminese la nuova Miss Colli Emiliano Romagnoli 2022 che accederà alle Prefinali del mitologico concorso nazionalpopolare Miss Italia.

Rebecca De Gregorio, 20 anni (classe 2002) e originaria di San Leo, ha conquistato il titolo alle finali regionali che si sono svolte ieri sera (16 agosto) nella cornice di Bore in provincia di Parma. Rebecca, studentessa di Scienze Motorie all'Università di Bologna, ha commentato questo trionfo sul suo profilo social "Stavo per mollare tutto, ma le persone splendide che mi circondano mi hanno spronata a crederci fino in fondo ed è anche grazie a loro se questa sera ho realizzato uno dei miei più grandi sogni".