Rimini, investito da un'auto: grave un 70enne

Cronaca

Rimini

| 15:53 - 17 Agosto 2022

E' ricoverato in gravi condizioni un 70enne di Montescudo che è stato investito a Rimini. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Giaime Pintor quando l'uomo è stato travolto da una Mini, riportando traumi e fratture. Immeditato l'intervento di automedica e ambulanza che hanno trasportato il 70enne al "Bufalini" di Cesena con il codice rosso, quello per i casi più gravi. Sul posto la polizia locale che sta effettuando tutti i rilievi del caso per accertare le responsabilità dell'incidente.