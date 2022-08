Le modelle sfilano nella splendida cornice di Castel Sismondo, in piazza Malatesta

Eventi

Rimini

| 14:01 - 17 Agosto 2022

Castel Sismondo.

Venerdì 19 agosto, alle ore 21.30, nella splendida cornice di Castel Sismondo, in piazza Malatesta, va in scena la sfilata performance del brand Simon Cracker disegnato da Simone Botte, stilista già selezionato dalla Camera della moda italiana nell’ambito di Designer for the Planet e finalista al contest “Who Is On Next?” di Vogue Italia. Con la coreografia di Claudio Gasparotto di Movimento Centrale-Danza&Teatro, la serata vedrà coinvolti danzatrici e danzatori insieme a modelle e modelli professionisti.



L'evento, fa parte del progetto Genderful-Corpi/Identità, uno spettacolo con un suggestivo susseguirsi di corpi in libertà, avvolti negli abiti di Simon Cracker, a dimostrazione che la bellezza è insita in ognuno di noi, basta valorizzarla e avere il massimo rispetto di ogni persona.