Musica sotto la fortezza: torna l'appuntamento con San Lia Rock 'n Roll

San Leo

| 13:49 - 17 Agosto 2022

San Leo, veduta della fortezza.

Dal 1991 è uno degli appuntamenti da non perdere dell'estate leontina, capace di unire intere generazioni di giovani appassionati di musica.



Torna l'appuntamento con San Lia Rock 'n Roll, in programma per domani giovedì 18 agosto a partire dalle 20.30, nella cornice di piazza Dante Alighieri.



Sul palco si alterneranno proposte musicali diverse, che spazieranno dal rock (come vuole la tradizione del festival) fino al rap, il tutto nel segno della contaminazione. Musica e solidarietà andranno di pari passo: la serata sarà, infatti, associata a una raccolta fondi a favore dell'organizzazione umanitaria _totheborder, che si occupa di missioni umanitarie in vari Paesi (tra cui l'Ucraina) e di progetti d’integrazione sul territorio.



La storia dell'evento

San Lia Rock ‘n Roll nasce un po’ per gioco nel 1991 al bar La Rocca, luogo di ritrovo di diverse generazioni di leontini e giovani dei paesi limitrofi, da ragazzi che suonavano in vari gruppi della zona con qualche cantante improvvisato. Si divertivano a eseguire canzoni e a imitare personaggi famosi. Il nome San Lia Rock’n Roll, che unisce dialetto e inglese, è stato coniato da Curzio Rossi leader dei “Cugini dei Cugini di Campagna”, gruppo spalla dei vari dilettanti delle prime tre edizioni tra il 1991 e il 1994. Quest’ultimo è l’anno in cui la manifestazione ha un grande riscontro di pubblico. Perciò nel 1995 si decide di trasferire l’evento in Piazza Dante Alighieri la piazza centrale di San Leo. I gruppi e i cantanti con la loro passione e il loro entusiasmo hanno dato vita a serate indimenticabili, con la consapevolezza e l’orgoglio di aver contribuito a creare qualcosa di grande per il paese anche raccogliendo fondi da donare in beneficenza alle varie associazioni locali, grazie alla generosità del pubblico.



Per informazioni: San Leo 2000 Srl tel. 0541-926967 Whatsapp 339-5497576