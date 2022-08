Ultimo appuntamento giovedì 18 agosto con la rassegna 'Cattolica JaZzFeeling'

Eventi

Cattolica

| 13:40 - 17 Agosto 2022

Jazz Feeling.

Si chiude la rassegna "Cattolica JaZzFeeling Festival", iniziata lo scorso 14 luglio. Grande attesa per l'ultimo giovedì in Piazza Roosevelt, dove hanno sede i concerti, in un contesto che è vera “cartolina” per la città, tra la bellezza della piazza con il Municipio illuminato e la qualità della musica.



Il direttore artistico Diego Olivieri per questa serata del Festival, fortemente voluto dall’Amministrazione cattolichina, ha programmato il concerto “European Jazz Fly” con una formazione in quartetto capitanata dal trombettista Samuele Garofoli.

Garofoli, allievo di Paolo Fresu ed Enrico Rava ai Seminari di “Siena Jazz” nel 1988 e 1991, è membro sin dal 1985 della “Marche Jazz Orchestra” diretta da Bruno Tommaso, con cui ha occasione di formarsi in numerosi concerti in festivals e rassegne in tutt’Italia a fianco di musicisti come Massimo Manzi, Roberto Rossi, Tommaso Lama e di ospiti del calibro di Evan Parker, Enrico Rava, Eugenio Colombo, Giancarlo Schiaffini, Mike Appleboum, Gianni Coscia, Paolo Fresu e Gianluigi Trovesi.



"Siamo giunti all'ultimo appuntamento – spiega il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi – di questa rassegna dedicata al Jazz ed è il momento di tracciare un bilancio che consideriamo più che positivo. Per la prima volta il Jazz in Piazza Roosevelt è andato ad arricchire un programma musicale già corposo, che ha visto esibirsi le orchestre di liscio il martedì in Piazza Mercato, il venerdì disco ’80–’90-2000 in Piazza I° Maggio ed i grandi concerti all’Arena della Regina. Il risultato che ci eravamo prefissati è stato ampiamente raggiunto, ovvero quello di valorizzare ancor di più la bellezza di Piazza Roosevelt, finora poco sfruttata durante l'estate, e di creare l’opportunità per i turisti, e non solo, di un prolungamento delle loro passeggiate dal mare sino alla zona del Municipio. Il giovedì sera, infatti, il vicino viale Mancini offre già il mercatino di collezionismo ed antiquariato e dare la possibilità di proseguire, per ascoltare buona musica, è stato sicuramente apprezzato. Posso dire che siamo molto soddisfatti perché in ogni appuntamento la piazza è stata davvero gremita da un pubblico attento e partecipe e di questo va dato merito alla bontà del progetto diretto da Diego Olivieri e su cui l'Amministrazione ha investito e scommesso, patrocinandolo e contribuendo a realizzarlo. Infine, un ringraziamento va anche al ristorante "Da Andrea" che ha sostenuto l'iniziativa. Non possiamo, dunque, che immaginare di riproporre anche per il prossimo anno questa rassegna".



“Nelle preparazione di un evento è fondamentale cercare la qualità - ha spiegato il direttore artistico Diego Olivieri - puntando in alto, pur stando coi piedi per terra. Da anni m’impegno per il progetto JaZzFeeling e desidero marcare che avere avuto la fiducia del Comune di Cattolica, del Vicesindaco Belluzzi che ha da subito mostrato particolare interesse per la manifestazione e determinazione per riuscire a realizzarla lavorando assieme alla Dirigente Dott.ssa Rufer sulla fattibilità, è stato l’elemento propulsivo che mancava, davvero apprezzatissimo. La cosa meravigliosa è stata la risposta della gente, davvero emozionante, con presenti anche molti appassionati venuti a Cattolica per l’occasione: volti felici, appagati, lo stare assieme in una dimensione elegante e accessibile a tutti. Chi sulle sedute predisposte, chi sulle panchine, chi in piedi o accomodato ai tavoli di Andrea gustando le sue prelibatezze. In uno scenario da cartolina, Piazza Roosevelt, con le fontane e il nostro splendido Municipio illuminato”.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo IAT Cattolica al n. 0541 966697 e visitare la pagina www.facebook.com/jazzfeelingitalia