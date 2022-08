Accesso all'aeroporto, avanti con la rotatoria ss16 via Cavalieri Vittorio Veneto

Attualità

Rimini

| 13:35 - 17 Agosto 2022

Ss16 via Cavalieri di Vittorio Veneto.

In questi giorni è stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo denominato “Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) Infrastrutture 2014-2020. Messa in sicurezza SS16 in corrispondenza dell’attraversamento del centro abitato di Rimini – polo intermodale su SS16 – Aeroporto – Trc – (Rotatoria Via Cavalieri di Vittorio Veneto – SS16)”. Un intervento che permetterà di mettere in sicurezza uno snodo fondamentale della circolazione cittadina, che rappresenta la porta di accesso sud della città e al contempo migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile.



La realizzazione della nuova rotatoria sulla Ss16, all’altezza di via Cavalieri di Vittorio Veneto - che prevede infatti anche un infrastruttura per l’attraversamento pedonale all’altezza dell’aeroporto - rientra nel piano di interventi per la messa in sicurezza e la fluidificazione della circolazione di una delle principali arterie di collegamento della città, in corrispondenza del centro abitato e dell’accesso dell’aeroporto Federico Fellini.



Come noto l’opera interessa un incrocio - ad oggi regolato da uno svincolo a raso a tre rami - che per la sua posizione e per la sua dimensione costituisce un importante snodo viario di Rimini sud, con via Cavalieri di Vittorio Veneto: la prima arteria di collegamento verso il mare al confine del territorio comunale.



Con la realizzazione della rotatoria si andrà a snellire, fluidificare e innalzare il livello di sicurezza dell'intersezione, con vantaggi come il contenimento della velocità dei veicoli, la riduzione dell’incidentalità e la migliore compatibilità con il contesto urbano anche attraverso un adeguato inserimento paesaggistico della nuova infrastruttura con una maggiore copertura vegetativa, che aumenterà anche la capacità di abbattimento degli inquinanti atmosferici.



Un opera che consentirà all’Amministrazione comunale di intervenire anche per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto: grazie all’acquisizione da parte del Comune di alcune aree, si potrà procedere con la realizzazione di un collegamento pedonale tra la SS16 e la Via Losanna e di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale su Via Losanna.



L’intervento - che rappresenta un primo importante step del percorso che porterà alla riorganizzazione degli accessi all'Aeroporto Fellini e del suo piano di sviluppo - è finanziato attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e coesione (Fsc) 2014-2020 e prevede un investimento di 1.150.000 di euro. La gara per la realizzazione dell’opera è prevista entro la fine dell’anno, con un inizio lavori nei primi mesi del 2023.