| 12:09 - 17 Agosto 2022

Incidente in corso Giovanni XXIII a Rimini.

Incidente tra auto e monopattino nella mattinata di mercoledì a Borgo Marina di Rimini. Un ragazzo alla guida di una utilitaria stava impegnando la rotonda per immettersi in Corso Giovanni XXIII. Ha messo la freccia per girare e, in quel mentre, è sopraggiunto alla destra dell'auto un monopattino a gran velocità. Il 40enne straniero alla guida del mezzo non aveva visto la manovra ed ha centrato la ruota anteriore della macchina, finendo a terra. Il 40enne è stato soccorso dal personale del 118.