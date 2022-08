Misano, arrivano 400mila euro di contributi a fondo perduto per le imprese

Attualità

Misano Adriatico

| 11:24 - 17 Agosto 2022

Ingresso del comune.

Dopo i sostegni alle famiglie per affrontare spese legate a scuola, attività culturali e sportive dei figli, nonché di sollievo per il pagamento delle utenze, la giunta di Misano Adriatico dedica un ulteriore provvedimento alle imprese.



Si tratta del 'Bando per la concessione di contributi economici a fondo perduto a favore delle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa delle misure emergenziali a contrasto dell'epidemia di Covid-19'.



Complessivamente, gli interventi deliberati in questi giorni valgono circa 550mila euro.





"Le due misure adottate a favore di famiglie e imprese – commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni – sono un concreto contributo per chi ha dovuto affrontare minori entrate in questo lugo e difficile periodo. Riguardano la quotidianità delle famiglie e le spese nei vari ambiti di attività dei figli e ora anche un sostegno alle imprese e quindi al lavoro. Saranno importi utili anche ad affrontare il prossimo inverno, visto che lo scenario si profila con costi energetici e il calo progressivo del potere d'acquisto degli stipendi a causa dell'inflazione".







La cifra stanziate per l'economia del territorio è di 400.000 euro e potranno accedervi le micro e le piccole imprese con sede legale nel comune di Misano Adriatico. I richiedenti dovranno certificare una riduzione di fatturato nel 2021 o nel 2020 dovuta alle conseguenze della pandemia, nella misura di almeno il 10% rispetto al fatturato ottenuto nell'esercizio 2019.



Ai fini dell'ammissione al contributo, sarà necessario inoltrare una domanda completa entro il 15 ottobre 2022, indicando tassativamente nell'oggetto "Contributo Covid-Imprese anno 2022'

Il contributo spazierà da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro.





La visione del Bando e dello schema di domanda è disponibile sul sito www.misano.org nella sezione "Avvisi - Novità" ed in Amministrazione Trasparente, sezione "Sovvenzioni, contributi e sussidi".