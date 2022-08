Meteo: giovedì 18 agosto forti temporali sul riminese, poi sole e temperature miti

Attualità

Rimini

| 11:12 - 17 Agosto 2022

Foto Stiv Gentili.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 17/07/2022 ore 7:00

Il transito di un’onda depressionaria atlantica determinerà condizioni di instabilità nel corso di giovedì 18 agosto e residua variabilità venerdì, poi il fine settimana diverrà maggiormente soleggiato.



Giovedì 18 agosto

Stato del cielo e precipitazioni: condizioni instabili con prevalenza di cielo nuvoloso o molto nuvoloso e possibili rovesci sparsi nella mattina. Dal pomeriggio crescente probabilità di rovesci temporaleschi sparsi in evoluzione dall’entroterra verso la costa, con i fenomeni più consistenti attesi nelle ore serali. I temporali potranno risultare di forte intensità con associata grandine specialmente durante le ore serali e notturne verso venerdì.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 23 e 26 gradi, massime senza variazioni significative e comprese tra 28 e 31 gradi.

Venti: generalmente di direzione variabile nell’arco della giornata, prima dai quadranti meridionali e in

seguito tendenti a divenire settentrionali, di intensità prevalentemente moderata ma con

temporanei rinforzi. Possibilità di raffiche di forte intensità associate ai temporali in transito anche in

prossimità del territorio riminese.

Mare: poco mosso sotto costa e mosso al largo.

Attendibilità: media.



Venerdì 19 agosto

Stato del cielo e precipitazioni: condizioni di spiccata variabilità con schiarite nella mattina ed

addensamenti cumuliformi nella seconda parte di giornata, associati a rovesci e temporali sparsi, in

evoluzione dalla costa verso l’entroterra ed in esaurimento entro sera.

Temperature: minime in flessione, comprese tra 17 e 22 gradi, massime in sensibile calo, comprese tra 22 e 25 gradi.

Venti: deboli-moderati prevalentemente diretti dai quadranti settentrionali. Possibili raffiche associate ai temporali.

Mare: inizialmente mosso ma con moto ondoso in attenuazione nella seconda parte di giornata.

Attendibilità: media.







Sabato 20 agosto

Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti in Appennino nelle ore pomeridiane associati a possibili piovaschi.

Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 16 e 21 gradi, massime in aumento, comprese tra 26 e 28 gradi.

Venti: a regime di brezza con moderati rinforzi pomeridiani su mare e costa.

Mare: inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento nelle ore pomeridiane fino a mosso in particolare al largo.

Attendibilità: media.



Domenica 21 agosto

Stato del cielo e precipitazioni: tra poco nuvoloso e temporaneamente nuvoloso per nubi sparse non associate a precipitazioni.

Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 16 e 21 gradi, massime stazionarie o in locale e contenuta diminuzione, comprese tra 25 e 28 gradi.

Venti: deboli-moderati dai quadranti orientali con temporanei rinforzi su mare e costa nella prima parte di giornata.

Mare: mosso con moto ondoso in lenta attenuazione dal pomeriggio.

Attendibilità: bassa.





LINEA DI TENDENZA: prevalenti condizioni stabili e soleggiate nella prima parte della nuova settimana, con temperature senza variazioni significative salvo locale aumento delle massime nell’entroterra.