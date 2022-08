Basket C Silver, il play Eugenio Rivali rinforzo di lusso degli Angels?

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:08 - 17 Agosto 2022

Eugenio Rivali (foto de Luigi).

Chi sarà il giocatore oggetto della conferenza stampa di venerdì nella sede dello sponsor Dulca Angels? Secondo i rumors di mercato, dovrebbe trattarsi di Eugenio Rivali, il play di origine pesarese in uscita da RBR con cui ha conquistato in quattro stagioni due promozioni, potrebbe accasarsi in serie C Silver agli Angels Santarcangelo in C Silver.

Rivali, classe 1986, sarebbe un rinforzo di lusso per la squadra di coach Massimo Bernardi targata ancora Dulca: vorrebbe dire mettere qualità ed esperienza al servizio della squadra gialloblù anche nella prospettiva della riforma dei campionati che nella stagione 2023-2024 potrebbe vedere ai nastri di partenza solo la serie C Gold.

Venerdì sarà conferato lo sponsor Dulca e sarà presentato anche l’apprezzato dirigente Simone Stargiotti, vecchia conoscenza del mondo del basket santarcangiolese.