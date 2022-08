Palio de lo daino, a Mondaino anche la Tribuna del Popolo

Eventi

Mondaino

| 07:52 - 17 Agosto 2022

Una delle novità presenti all’edizione 2022 del Palio de lo daino di Mondaino è la Vox Populi o Tribuna del Popolo (Speakers' Corner).

Si tratta di una predella oratoria in pietra su cui ognuno potrà salire per esprimere liberamente e gratuitamente, a voce alta, la propria opinione in merito a questo o quell'argomento, sul modello dello Speakers' Corner che si trova a Londra in Hyde Park.

Gli argomenti trattabili, indossando l'apposito Mantello della Libertà, sono infiniti e andranno dalla vita quotidiana a quella pubblica, dallo sport alla gastronomia, dall'arte alla tecnologia, insomma il mondo enciclopedico, che verrà coniugato con una delle più alte espressioni di democrazia: la libertà di esprimere il proprio pensiero.

La Tribuna avrà un preciso Regolamento, che impedirà all'oratore di fare riferimento a persone od a cose che ledano la privacy e la dignità di ciascun cittadino.

A gestirla sarà un personaggio storico.

Infatti, il Palio intende celebrare il 28 novembre 1459, quando in Mondaino firmarono una fragile pace i due principali contendenti del momento: Sigismondo de Malatesti di Rimini (guelfo filo papale) e Federico da Montefeltro di Urbino (ghibellino filo imperiale).

Si trattava di una delle ultime palpitazioni delle Signorie aristocratiche, prima dell’avvento dei Principati del XVI secolo, nelle quali giocava un ruolo centrale quell’emancipazione dell’uomo e del cittadino che era sopravvissuta agli Statuti dell’età comunale. Dunque la Tribuna della libertà serviva a sancire il principio democratico della Legge e la sua pratica diventava un diritto-dovere che andava difeso e coltivato gelosamente.