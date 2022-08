Ultima serata di apertura per Italia in Miniatura tra fontane luminose e fuochi d'artificio

Eventi

Rimini

| 07:44 - 17 Agosto 2022

Fuochi d'artificio all'Italia in Miniatura - foto Paritani.

Mercoledì 17 agosto ultima data di apertura serale per Italia in Miniatura, Divertente di giorno, magica di notte, con il parco miniature eccezionalmente aperto dopo il tramonto.

Lo spettacolo di Italia in Miniatura di sera sarà incantevole, con la penisola con tutti i 300 monumenti in miniatura illuminati, i trenini sfreccianti e tutte le attrazioni in funzione. In Piazza Italia un videomapping d’autore sarà proiettato sulla facciata della chiesa di Santa Croce, mentre Venezia ritroverà l’atmosfera dell’epoca di Casanova, con un trio d’archi dal vivo, musiche barocche e dame e cavalieri in costume del ‘700 veneziano, che con inchini e minuetti, animeranno con grazia una elegante Piazza San Marco.



Alla chiusura delle attrazioni, tutti a godersi il parco miniature illuminato, con i trenini, le fontane e le animazioni, in attesa del grande show di suoni, luci e fuochi d’artificio delle 22.



Lo spettacolo, progettato dal maestro Antonio Scarpato per Italia in Miniatura, illuminerà cielo, montagne e mari, al ritmo di musiche emozionanti e colonne sonore epiche.





Ricreare la magia







“L’idea di aprire Italia in Miniatura di sera era già nell’aria dallo scorso anno, quando è stato svelato al pubblico il restyling per i 50 anni del parco – dice Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment – abbiamo notato una gioia speciale negli occhi delle persone e abbiamo voluto ricreare la magia.”







Orari biglietterie



Il 17 agosto le biglietterie del parco saranno aperte dalle 10:00 alle 20:00.



Fino alle 20.30 funzioneranno anche le attrazioni: Monorotaia, Pinocchio, Venezia, Esperimenta, Vecchia Segheria, Scuola Guida Interattiva, Castel Sismondo, Piazza Italia con il suo videomapping d’autore, Torre Panoramica, Pappamondo. Cinemagia7D e AreAvventura.







Attesi anche i 200 fortunati residenti a Rimini, che si sono aggiudicati gli altrettanti ingressi omaggio, rispondendo alla promozione sul sito. Per tutti, a partire dalle 18.30 le casse venderanno il biglietto speciale a 10 Euro.







In caso di condizioni meteo avverse, lo spettacolo pirotecnico potrebbe essere annullato.