Rimini Calcio, il 'palleggio' del sindaco inaugura la nuova stagione

| 22:38 - 16 Agosto 2022

Il sindaco Jamil Sadegholvaad palleggia davanti agli occhi di Leonello Viale.



Questa sera (martedì 16 agosto) il Rimini Calcio ha tolto idealmente i veli in attesa della partenza del campionato, in programma il 4 settembre, e in attesa degli ultimi fuochi d'artificio sul mercato, che finora ha riservato belle soddisfazioni ai tifosi biancorossi: in primis l'arrivo di bomber Santini e di un centrocampista di categoria superiore come Pasa. C'è entusiasmo, nell'ambiente biancorosso, un entusiasmo che si è respirato anche al ristorante Frontemare, location della presentazione gremita di tifosi. La società, per voce del ds Maniero, ha confermato che il primo obiettivo è quello di fare più punti possibili per arrivare alla salvezza e poi vedere dove si può arrivare, senza false illusioni, ma con la consapevolezza di avere un organico importante, in attesa degli ultimi colpi. Non c'è stato l'annuncio di nessun nuovo rinforzo (per quelli bisognerà attendere gli ultimi dieci giorni d'agosto), mentre nello staff entra il giornalista Nicola Strozzacapa, nuovo addetto stampa che affiancherà Francesco Pancari, responsabile della comunicazione.



Sul palco allestito al Frontemare, sono saliti tutti i giocatori della rosa biancorossa, i ragazzi del settore giovanile, il presidente Rota, il dg Franco Peroni, il ds Andrea Maniero, mister Marco Gaburro e lo staff tecnico, e per il saluto di inizio stagione anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, affiancato dall'assessore allo sport Moreno Maresi e dal Capo di gabinetto del sindaco Riccardo Fabbri. Il primo cittadino di Rimini non si è sottratto alla sfida del palleggio, lanciatagli da Leonello Viale di Radio Bruno, conduttore della serata assieme a Roberto Bonfantini.