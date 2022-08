Calciomercato Rimini, ds Maniero non si sbilancia: 'mancano 2-3 pedine'

Sport

Rimini

| 22:21 - 16 Agosto 2022

Andrea Maniero sul palco del Frontemare durante la presentazione ufficiale 2022.



di Riccardo Giannini



Considerando il terzo portiere David Lazzarini e Antei, ma escludendo Accursi e i "baby" aggregati dalla Primavera, la rosa del Rimini Calcio attualmente conta 22 elementi. Mancano ancora 2 o 3 pedine, ribadisce il direttore sportivo Andrea Maniero, prima di salire sul palco del Frontemare per la presentazione ufficiale della squadra 2022-23. "La rosa deve essere formata da 24-25 elementi. Ne mancano 2-3, uno dietro e due davanti per completare l'organico", ribadisce Maniero, che come di consuetudine non si sbilancia su possibili candidati, ma è noto che i primi due ruoli da ricoprire siano quelli del centravanti e del vice Gabbianelli, l'esterno destro offensivo: "Ma siamo messi bene comunque: i tre esterni offensivi possono giocare a destra e sinistra. Però, ribadisco, per completare la rosa al 100%, due o tre pedine mancano".



La terza pedina è quella del difensore. Su questo fronte ci sono novità. Non è da escludere in rosa la presenza di un 25esimo elemento (non ovviamente per importanza, ma per tempistiche di tesseramento), un altro difensore centrale oltre ad Antei. Maniero spiega: "Antei viene da due anni difficili. Deve lavorare e deve dirci a che punto è. Non gli abbiamo messo fretta. Sta lavorando. Ma facciamo valutazioni anche dietro". Ancora dunque non è chiaro il destino del centrale ex Sassuolo e Benevento, ma il Rimini resta vigile sul mercato anche per ciò che concerne i difensori. E un centrale potrebbe arrivare a prescindere dalla decisione finale di Antei. Si aspetteranno gli ultimi 10 giorni per affondare i colpi, guardando agli esuberi. Maniero però non pescherà in casa della Spal, che ha messo sul mercato diversi giocatori. Tra essi cerca squadra il centravanti messicano classe 2002 Teun Wilke Braams, perticone di 1 metro e 91 cm che si è formato in Olanda prima di approdare a Ferrara (lo scorso anno 8 reti in Primavera 1). "Con la Spal ci sono ottimi rapporti e con Galeotti c'è stato subito un riscontro positivo. Vedremo se ci sono altre situazioni, ma non credo in questo mercato", spiega Maniero.



Per ciò che concerne gli obiettivi stagionali, Maniero ribadisce: "Il primo obiettivo è fare più punti possibile per arrivare alla salvezza. Non abbiamo altri obiettivi, dovremmo vivere alla giornata. Ma i giocatori rimasti e quelli arrivati sono di spessore. Se facciamo qualcosa di meglio..dovremo dimostrarlo, sul campo e fuori".